Antonio José: "No puedo con la oscuridad, lo he trabajado con terapia y meditación, pero nada"

Almería, Madrid, Sevilla o Barcelona son solo algunas de las ciudades que visitará Antonio José con su nueva gira Tour Fénix. "Es donde más disfruto, junto con el proceso de elaboración del disco", cuenta el artista, que se sienta por primera vez junto a Ana Morgade y Valeria Ros en el parquecito.

"Sarna con gusto no pica", asegura el cantante, que aunque echa de menos estar en casa es un gran enamorado de los escenarios. "Y después un vinito, me gusta", reconoce.

El cantante ha colaborado con artistas como Luis Fonsi o Karol G pero de momento no tiene plazas en Latinoamérica. "Nos lo planteamos para 2023, hacer una girita por allí, un Lunario en México sería increíble", cuenta.

"Vamos a sacar un tema nuevo para verano"

Fénix es el quinto álbum de Antonio José y en él muestra un perfil mucho más maduro. "Me sumergí en este proyecto sin saber que lo iba a escribir. Atravesé un bachecito importante y fue el que me dio las fuerzas para sacar este proyecto a la luz, estoy feliz de haberme desnudado en cada una de las canciones", explica el cantante.

Con la gira vienen también un montón de sorpresas para su público. "Vamos a sacar una canción nuevo para verano, se llama Arribas. Es un palazo, ya mismo la sacaremos", adelanta en exclusiva para yu, No te pierdas nada. "Lo presentamos en dos semanitas", asegura el intérprete de Por mil Razones.

Después de intentar actualizar su foto de la Wikipedia, Antonio José nos hace una confesión muy personal. A sus 27 años, odia la oscuridad. "No puedo con la oscuridad, es una cosa además que he trabajado, con terapia y meditación. En ocasiones, de viaje fuera de España, me he quedado a oscuras y es un rollo de la hostia. Llegué a cargarme la puerta de casa de un colega que me encerró. Tengo que dormir con claridad", dice, muy serio.

El cantante recibió hace poco la bandera de la junta de la Andalucía por la promoción de su ciudad, Córdoba. "Mola que reconozcan tu trabajo y mola sentirlo", cuenta.

Vuelve a ver a Antonio José:

