Aprende idiomas con Damián Mollá: "Sabes más inglés de lo que piensas"

El humorista nos habla de 'This Book is the Milk', un imprescindible para hablar inglés que está muy bien de precio para regalar en Navidades. "He intentado enseñarle a Pablo Motos, pero no hay manera", nos cuenta. ¿Ha habido alguna vez que el traductor de El Hormiguero haya metido la pata? "Hubo un día que vinieron tres chicos americanos y el traductor dijo: 'what's up gays' y quedamos un poco mal", recuerda.

¡Además Damián y Alberto van a hacer un podcast para Amazon, para ayudar a los lectores con la pronunciación. ¿Y la versión francesa, ha pensado hacerla? Si es que todos sabemos inglés, lo que pasa es que no nos damos cuenta... ¡El idioma está por todas partes! Por ejemplo, ¿House of Cards, qué significa? "Parece que es casa de coches, pero en realidad es Castillo de Naipes", cuenta.

Sergio Bezos se sienta en el suelo para su ya clásica entrevista en prácticas... ¡A ver cómo termina esto! ¿Cuál es su tipo de muerte favorita?, ¿en qué estación del año le gustaría morir?, ¿qué haría si se le aparece un fantasma?, ¿cómo se limpia el culo?

