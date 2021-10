Bomba Estéreo: "Si necesitas aprobación de los demás ve a ver qué te pasa por dentro"

Bomba Estéreo // yu, No te pierdas nada

Una banda que si fuera un emoji sería... ¡El fuego! Los Bomba Estéreo están estos días por España y parece que no han dormido mucho y se han dedicado a pasarlo bien, además de gestar alguna colaboración. ¡Charlamos con ellos!

Ana Morgade ha tenido la exclusiva en sus manos pero los Bomba Estéreo no han querido soltar prenda. Lil Saumey Simón Mejía nos confiesan que no han dormido mucho desde que llegaron a España. Se han dedicado a pasear por Madrid, ver viejos amigos y... ¿Preparar alguna colaboración? "Sabes, sí, pero no lo voy a contar", deja caer la vocalista.

Su último álbum se llama Deja y llega con un single homónimo cargado de fuerza. "Es un mensaje como de estos sentimientos que tenemos ahora en esta época de locura, a veces nos sentimos tristes, deprimidos, y son estados mentales de los que podemos salir con un poco de ayuda, de buena energía, música, comiendo bien, haciendo ejercicio...", dice la vocalista.

En este álbum nuevo hay cuatro secciones muy claras que tienen que ver con los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. "La idea surge de no correr y sacar singles todos los días, la música está como deseperada y queríamos llevar un ritmo más natural", cuentan.

"Hoy en día todo va muy rápido y se confunde el arte y la industria", dice Simón, que explica esto puede contaminar el resultado final. "Un mensaje pensado tiene trascendencia", matiza la cantante. Las cosas que les inspiran a la hora de componer forman parte de su propia cultura. "Lo que pasa con el medio ambiente, por ejemplo. Hay mucha desconexion, estamos más metidos en la electrónica que en el presente mismo, el de aceptarnos", cuentan.

En su colaboración con Temi Alade, Conexión Total, hablan de desamor y la toxicidad de las redes sociales. "Hay que tener un balance, no se puede negar que las redes sociales ahora son parte de cómo funciona el mundo, también se puede comunicar con ellas", dicen los artistas, que están muy al margen de las críticas hacia ellos porque no se preocupan por las opiniones de los demás. "Si necesitas aprobación de los demás ve a ver qué te pasa por dentro", dicen.

Agua fue el primer tema que sacaron de este álbum y el videoclip es una verdadera obra de arte. "Tuvimos que hacer una escena adicional porque no nos llegaba la pintura", dice Saumey. "Lo rodamos en mi jardín", confiesa.

