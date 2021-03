"Yo enseño el culo": el ritual de Lorena Castell para atraer la abundancia

Todos sabemos que la Semana Santa no siempre coincide en las mismas fechas, lo que quizás no controlemos tanto es el porqué del baile de días.

Tampoco lo sabía Lorena Castell, a pesar de que iba todos los años de pequeña a la iglesia el Domingo de Ramos con la palma. Por eso fue a Google en busca de respuesta. La encontró y la contó este miércoles en yu No te pierdas nada. "Varía por la Luna llena. Se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio primaveral", explicó.

El equinoccio primaveral fue el 20 de marzo (día que entró la primavera) y la Luna Llena fue el domingo 28 de marzo. De ahí que el Jueves Santo sea este 1 de abril.

Hasta ahí todo bien y muy técnico. Lo que llegó después fue una confesión de Lorena Castell.

"Yo que soy muy de enseñar el culo a la Luna...", dijo al recordar que efectivamente el pasado domingo hubo Luna llena. Lo comprobó cuando salió a la terraza a llevar a cabo su ritual para atraer la abundancia. Según Castell, es muy conocido pero no parece que haya convencido a Victoria Martín y Pantomima Full. Las risas en plató los delataron.

"¿No lo sabéis? Es un ritual que se hace. Yo enseño el culo", continuó contando mientras buscaba en Google más información sobre el ritual.

Esta tradición consiste en hacerle un calvo a la Luna: "Y si puede ser con el ano abierto, mejor, para que canalice la energía".

El ritual de Lorena Castell es un ritual para atraer la abundancia: "A mí de momento dinero no me falta. Puedo decir que me siento afortunada".

Su intención es no dejar de hacerlo, aunque ha matizado que no será todas las noches en que la Luna brille.