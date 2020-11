Chica Sobresalto: "La lección más importante que he aprendido en la vida es que no soy tan especial"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Maialen en yu / yu, no te pierdas nada

Maialen eligió su nombre artístico poco después de salir de la academia de OT así que tenemos que preguntarle... ¿Por qué Chica Sobresalto? "Me dijeron una vez que la vida es un suspiro, y no me gustó, así que elegí 'sobresalto' porque la vida es eso, cosas que pasan", explica.

Para 'Fusión del Núcleo', su nuevo single, la cantante grabó un videoclip que recreaba todo lo que vivió en marzo de este año. "Quería recrear la cuarentena, lo que nos pasó saliendo de OT, como si saliese de una gala y de repente me despertase en casa". "Lo vivimos todo en un segundo, para la cabeza fue heavy", cuenta.

Oxitocina fue su primer tema post-OT, un tema muy sensual que tiene altas dosis de sexualidad femenina. "El hecho de que la sexualidad femenina fuese un tabú me afectó de manera negativa de joven, y cuando me liberé decidí que hablar de ello en las canciones estaba bien, aunque yo no voy a enseñar a nadie nada", asegura. "Era para quitarme esa espinita".

¿Hay alguien de su círculo que sea muy crítico con su música? "Una amiga me dijo una vez que 'Oxitocina' le daba miedo", cuenta. Y sus compañeros de OT, ¿qué le dicen?, ¿habla mucho con ellos? "Quedamos y nos enseñamos lo que estamos haciendo, con los que estamos en Madrid es más fácil".

Hace unos días dio un concierto en streaming con el que tuvo sensaciones encontradas. "Fue rarísimo y a la vez muy bonito. Dije que estaba agobiada y me hicieron una recopilación con los vídeo de Twitter de la gente aplaudiendo", explica.

¿Porqué le gusta tanto el brócoli a la cantante? "Para empezar es una palabra esdrújula, que me encantan, y también es un arbolito pequeñito. Además como soy vegana, pues mejor", reconoce.

Para terminar la entrevista, conectamos con las "sardinitas", sus fans más incondicionales. ¡Charlamos con Ana, Lourdes, María, Pablo y Marina! Y cuidado porque uno de ellos ha hecho la pregunta del millón... ¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido? "La lección más importante que he aprendido en la vida es que no soy tan especial", y añade: "de hecho lo digo al final de uno de los temas, 'no te creas tan especial'", explica. "A todo el mundo le pasan cosas, todo el mundo siente cosas", sentencia.

