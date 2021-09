El día que la hija de Valeria Ros se puso a llorar en medio de uno de sus bolos

Los Pantomima Full no sabían quién era el invitado de este viernes en yu, No te pierdas nada y... ¡Sorpresa! La humorista Valeria Ros nos cuenta qué tal le ha ido con el ayuno intermitente y mucho más.

Como el equipo de guion no sabía quién iba a ser el invitado de este viernes, las preguntas son genéricas y claro, aunque pueda parecer que hay poca tela que cortar, en realidad sí... 'Qué tal te ha ido el último año' puede parecer una pregunta inocente pero no. "Pues mira, he tenido una hija", dice sin restarle importancia a eso de conciliar. "No me la llevo a todos los bolos, porque es un tute", explica Valeria, que hace poco sufrió un pequeño contratiempo en pleno directo.

"Con mi voz se duerme, pero en la última función se despertó casi al final, la escuché llorar y me entró como un instinto maternal, no sabía qué hacer, si salir o no", cuenta la humorista, que menos mal que tuvo la ayuda de sus amigas para calmar a su retoño.

Ros ha colgado en Youtube un monólogo para que la gente lo vea de manera gratuita. El título es Matrioska. "Cuando me quedé embarazada pensé que había que hacer un monólogo sobre el embarazo, así que lo produje yo y ha quedado un poco cutre", cuenta. "Es que igual no me vuelvo a quedar embarazada y tenía que hacerlo".

Después de Zapeando y La Lengua Moderna... ¿Puede ser que veamos a Valeria Ros dando las campanadas? "Yo puedo hacer la previa de Cristina Pedroche", bromea la humorista, que se apunta a un bombardeo.

Puedes ver a Valeria Ros en el minuto 25:

