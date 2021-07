"Ni me tocó la pierna": Valeria Ros habla de su cita con un señor de 85 años

¿Qué pasó el día que Valeria Ros tuvo una cita con un señor mayor? Al parecer nada fuera de lo normal, ya que la Zapeadora ha recordado el momento con humor.

Valeria Ross ha asegurado en el programa de laSexta que una de las citas más curiosas que ha tenido ocurrió de manera totalmente espontánea y con un señor mayor. Sus compañeras Cristina Pedroche, Lorena Castell, Marta Torné y Maya Pixelskaya se han quedado alucinadas en plató, tanto es así que una de ellas, Lorena, no ha podido evitar exclamar "¿qué?" al escuchar el titular de Ros.

"Yo tuve una cita con un señor mayor de 85 años o así", recuerda Valeria, que mantiene que el encuentro sucedió de manera totalmente casual, fue "una cita sin querer". "Iba al metro y un señor me preguntó si me gustaba el teatro, entonces yo le conté toda mi vida de actriz, los estudios... Tres horas con él y ni me tocó la pierna, que me dio hasta rabia", dijo.

Su infancia como monaguilla

En el mismo programa, Valeria Ross desveló otro secreto, esta vez de su infancia. La zapeadora fue monaguilla en la iglesia, pero no solo eso: también formó parte del coro y estuvo en el campamento de la iglesia.