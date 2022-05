JC Diamante: "Con el dinero que he ganado le he pagado deudas a mi madre"

Lo de Diamante viene de su nick de cuando era pequeño. Todos le llamaban así y cuando comenzó a cantar no se lo pensó mucho para elegir un nombre artístico, ya lo tenía. Aunque no tiene prisa, tiene referentes y grandes aspiraciones, como Raphael, que ganó "un disco de Uranio" creado exclusivamente para él.

Otra vez es su último tema, una colaboración con sabor a verano que ha grabado con Lennis Rodríguez. La letra de la canción se le ocurrió cuando estaba haciéndose un tatuaje. Tanto le llegó la inspiración que paró al tatuador cuando solo llevaba la mitad del dibujo.

"Le dije 'párate un poco que voy a escribir algo'. Nunca me pongo a escribir, espero a que se me pase por la cabeza", cuenta. "Si me siento en una silla es como cuando me obligaban a estudiar, me da rechazo", dice sobre el proceso de composición.

Si tuviese que pedir una colaboración se lo pediría a Ana Mena, a Shakira... Y desde el yu ha querido tirarle al rapero Cosculluella.

Desde que es famoso su peluquero le cobra cuatro pavos más por el corte de pelo. "Ahora son 10 euros, pero son cosas pequeñas", dice antes de recalcar que ahora le salen "primos" por todos lados.

Uno de sus grandes pelotazos fue el remix de Te Boté. "Cogimos el acapella y yo me metí, se pegó un montón en TikTok mundialmente y lo pegó fuerte", recuerda. Luego le llamó Omar Montes y grabaron juntos el Beba qué quieres que haga, aunque ya se conocían en persona de amigos en común.

Cuando empezó a ganar dinero su vida se volvió más cómoda, pero reconoce que tampoco es de excentricidades. Aunque sí se ha dado algún que otro capricho, decidió utilizar sus ahorros para ayudar a su familia. "Con el dinero que he ganado le he pagado deudas a mi madre", cuenta.

