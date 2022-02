Empleado Informado, tiktoker experto en derecho laboral: "Si llegas tarde te pueden descontar el tiempo no trabajado de la nómina"

Empleado Informado // yu, No te pierdas nada

En TikTok acumula más de 164.000 seguidores y en Instagram más de 65.000. Empleado Informado es abogado y dedica su contenido a explicar derecho laboral de una manera sencilla, pero no solo eso. También informa de la actualidad legal e incluso da asesoría de recursos humanos.

Para los que no sabían que llegar tarde al trabajo puede tener consecuencias graves, Empleado Informado tiene un aviso importante. "Te pueden sancionar e incluso acabar despedido, pero es que hay una sentencia muy nueva que dice que te pueden descontar el tiempo trabajado de la nómina. Luego habría que mirar si no lo has compensado, claro", asegura.

Eso sí, el estatuto de los trabajadores contempla la conciliación laboral y prevé muchos supuestos, así que "está mucho mejor la cosa".

Empleado Informado tiene su cuenta vinculada al despacho de abogados en el que trabaja y la idea de crear su cuenta de TikTok nació porque si ya asesoraba a gente experta en materia, los que estuviesen ajenos al mundo del derecho iban a estar mucho más perdidos. "Pensé que había trabajadores que necesitaban información", cuenta.

Antes tardaba mucho en grabar los vídeos pero ahora ya ha encontrado la estrategia perfecta. "Los fines de semana me preparo un guion y frase a frase es más sencillo, es como el ABC del derecho general", explica.

