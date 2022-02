Esperansa Grasia: "Tengo tres perros y cada uno tiene su personalidad, uno es facha y believer"

Si hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba, atento a los sketches de tu pseudotarotista favorita.

Esperansa Grasia (Gema para sus amigos) es la auténtica sensación de la comedia en TikTok, donde ha desarrollado un buen puñado de personajes que cobran vida a través de sus divertidos vídeos y comparativas entre España y Estados Unidos.

"Hace dos días que hizo un año desde que empecé. Fue en la cuarentena, una noche de estas que no puedes dormir", cuenta la joven, quue acaba de sacar su primer libro al mercado, Ai Love Yu Ashley. "Es una comedia romántica, no soy muy fan de leer porque me distraigo mucho, y esto me ha sido fácil de escribir y de leer", dice. "Me han ayudado muchísimo", reconoce la joven, que asegura que escribir es muy diferente a hacer vídeos.

Ashley y Juanjo son los protagonistas de sus narrativas en redes, unas divertidas comparativas sobre la vida en España y la de EEUU en las que Consuelo, una recreación de su madre real, cobra especial protagonismo. "Si ahora quisiera grabar a Juanjo sin casco sería raro", cuenta.

Crea personalidades para sus perros

Lo más curioso es que Gema no solo ha creado una multitud de personajes para sus redes, ya desde pequeña tiraba de imaginación para comunicarse con sus mascotas.

"Desde pequeña, cuando tenía perros, les creaba personajes, pero personajes elaborados. Tengo tres y cada uno tiene su voz y su personalidad. En vez de amigos imaginarios, son mis perros", cuenta la creadora de contenido.

Uno de ellos es "facha y believer", otro habla medio gangoso "y es un poco psicópata" y el tercero "es la Farru, nos la encontramos en un hoyo y siempre cuenta sus historias, es una drama queen, un poco Dakota", dice refiriéndose a la ex de Hermano Mayor.

Uno de sus sueños es poder hacer ilustraciones de sus perros, pero no tiene muy claro si se le dará bien dibujarlos. "Mi novio ha aprendido a hacer las voces de los tres perros. Llevo con él muchos años, cuando me escuchó hacer una voz flipó. Ahora nos montamos mogollón de películas", cuenta la tiktoker, que añade que también tiene un toro al que rescataron y tres llamas que "echan unos gapos que flipas". ¡Su casa es un autentico parque temático! También hay un gallo, un burrito que nació ciego...

