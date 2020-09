Frontube: "Antes en TikTok se reían de mí y ahora me preguntan sobre mis vídeos"

¡¡Hablamos con Lennis Rodríguez!! La cantante viene llena de colores y plumas para hablarnos de su música... ¡Y una última hora! ¡Le han hackeado la cuenta de Instagram! "Estos haters... Ya no me preocupo, me hice una nueva. Queríamos recuperarla pero cuando algo pasa, pasa por algo. Cada uno tiene su karma", asegura.