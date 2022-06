Ginebras: "Todo lo que cantamos en 'Álex Turner' ha pasado de verdad, está basada en hechos reales"

Las Ginebras son muy veraniegas porque es época de festivales y ese 2022 están en varios. Eso sí, el calor y el sudor no lo llevan tan bien.

Su último lanzamiento es Álex Turner, segundo single de su nuevo disco, un tema en el que se dirigen a todas esas personas que, ahora que son conocidas, han intentado aprovecharse de ellas o conseguir entradas gratis para sus conciertos.

"Todo ha pasado de verdad. Está basada en hechos reales. La hicimos en el salón de casa y empezamos a contar cosas que nos habían pasado y creamos una historia", cuentan las chicas, que han vivido en sus propias carnes eso de que les pidan entradas después de "tanto tiempo sin vernos".

"A veces hay que marcar límites. Le he dicho a un tío 'hasta aquí hemos llegado'. Fue un chico que dijo 'qué pena que no me lié con Sandra cuando tuve oportunidad'. Y aggg. No digas eso, ¿no?", dice la gallega, que ha explicado perfectamente de dónde nace la frase de la canción en la que dicen "yo sigo siendo la misma y tú sigues siendo un gilipollas".

Para el videoclip han contado con la actriz Paula Verdera y con el color amarillo -y el título de la canción- homenajean a Artic Monkeys. "La llamamos Álex Turner porque ya teníamos una que se llamaba Cristal Fighters. La gente pensó que era por Álex Turner (líder de Artic) pero no, es un guiño. La íbamos a llamar gilipoyas, pero ya había otras canciones con ese nombre", cuentan antes de aclarar que tampoco querían llamar "gilipoyas a Álex Turner".

Este es el segundo adelanto de lo que será su nuevo álbum, pero lo cierto es que no lo tienen listo para editar. Todo es culpa de la alergia, que no les ha permitido grabar las voces. "La instrumental sí que está", explican.

Vuelve a ver a Ginebras en yu, No te pierdas nada:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.