Hurona Rolera y la industria española del videojuego: "Tenemos muy buenos creadores pero los proyectos no salen adelante"

¡Si fuera un personaje del StreetFighter la elegiríamos siempre! Recibimos a Hurona Rolera, que este lunes nos habla de las empresas de videojuegos nacionales más importantes. ¿Conocerá la gente en la calle algún nombre?

"Europa en los últimos años se ha dado cuenta de que los videojuegos dan dinero, y en España se ha triplicado el presupuesto para este tema. ¿Qué pasa? Que no tenemos una industria", cuenta la gamer, que reconoce que la fuga de talentos se debe a que hay pocas empresas que se dediquen a este sector. El videojuego español más famoso es el Blasfemus.

"Tenemos muy buenos creadores pero la mayoría de proyectos no salen adelante. No hay una empresa que nos impulse", explica Hurona, que asegura que en España aspiramos a participar en proyectos extranjeros y no hacemos producto propio. ¿Y si se crease un videojuego de su vida, cómo sería? "Mi vida no tendrá conexión, habría una hurona hippie, otra rockera...", bromea.

