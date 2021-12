Luis Fernández, velociraptor: "Hago el imbécil para concentrarme, a mi me viene bien pero a lo mejor al resto no"

Han pasado diez años desde que la familia Castillo Rey tuvo un final feliz. Pero la vida continúa y el paso del tiempo, el destino y un suceso desconocido que descubriremos durante esta nueva etapa, fueron separándoles. Ahora, una grave amenaza se cierne sobre ellos, lo que les enfrentará a una nueva misión. ¡Esa es la sinopsis de Los Protegidos: El Regreso!

Los Protegidos: El Regreso confirma una segunda temporada

Luis Fernández era El Perla en la mítica serie de Antena 3, que no solo acaba de estrenar su esperadísimo regreso, también acaba de confirmar la grabación de una segunda temporada para Atresplayer Premium. "Hay amigos que me llaman así aun y algún compañero también", cuenta el actor.

"Hay sido muy emocionante meternos en el personaje y volver a sentir lo que sentíamos hace diez años", asegura el intérprete, que está muy feliz por la evolución que ha tenido su personaje. "Tiene esa esencia culebril pero ha madurado, y eso está bien", asegura. El regreso de Los Protegidos iba a darse solo en cuatro capítulos pero ya han confirmado una nueva temporada, una auténtica sorpresa para el elenco. "Los fans son los más fieles, llevan diez años esperándolo y mira ahora", celebra.

Ana Fernández, Mario Marzo... ¿Cómo ha sido ese reencuentro con sus antiguos compañeros? "Hace 10 años no había grupo de Whatsapp porque no había WhatsApp pero ahora sí, ya lo tenemos", cuenta. Se llama 'Los Perseguidos' y el grupo lo hizo Mario Marzo, que además es el que más "turra" da.

No podemos no hablar de la curiosa ténica que tiene Luis Fernández para concentrarse en los rodajes: desconcentrar al restro del equipo. "No es aposta, me sale solo. Lo hago pero luego soy buen compañero", cuenta antes de hacer una recreación de una de sus bromas: el dinosaurio de Jurassic Park. "Hago el velociraptor, hago el imbécil, a mi me viene bien para concentrarme, al resto al mejor no", dice entre risas.

A Luis Fernández lo ficharon para Los Protegidos con 24 años gracias a su participación en un videoclip con Iván Nieto y Darmo. ¿Piensa volver a la música? "No, yo formo parte de la familia pero ya está", dice el actor, que también participa ahora en la serie diaria Servir y Proteger. "Los bloques son muy tochos, hacemos muchas secuencias al día", asegura.

El actor ha hablado en alguna ocasión de la relación que tiene con las redes, que no es muy cercana. "Tengo otras inquietudes, tengo un huerto, ahora tengo lechugas, acelgas, guisantes, habas, dos repollos, brócolis y unas cebollas", enumera.

Puedes ver a Luis Fernández en el minuto 23:

