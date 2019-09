Natalia Ferviú nos desvela los referentes de Billie Eilish

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

No hay tendencia que se le escape a nuestra estilista, influencer y DJ Natalia Ferviú, que ha venido a 'yu, no te pierdas nada', para hablarnos de música y moda, en concreto nos explica los looks de Billie Eilish inspirados en sus referentes. ¡Vuelve a verlo!