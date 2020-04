Natalia Lacunza: "Lo que más me gusta de la música es que cada uno se la puede llevar a su terreno"

¿Tenía Natalia Lacunza alguna serie fetiche de pequeña? "Yo veía mucho Oliver y Benji", nos cuenta, que veía en casa de una vecina. ¿Pero cuántos años tiene?

Y claro.. Después de pasar un par de meses confinada en la Academia de Operación Triunfo... ¿Es mejor o peor estar metida en casa? "No es lo mismo, preferiría estar en OT, aunque ahora tengo mi cabeza esquematizada, no me he vuelto loca". "Hago vídeos de cardio de 10 minutos". ¡Hay que moverse en casa!

Le preguntamos a la cantante porqué su segundo EP se llama así, 'EP 2'. "Las canciones eran muy emotivas, así que sentía que lo de fuera tenía que ser sencillo", nos cuenta.

"Lo que más me gusta de la música es que cada uno se lo puede llevar a su terreno, y me gustaba la idea de que la gente se llevase el título también a su terreno, no fue por no pensarlo", explica.

¿Y está al tanto de los comentarios de sus fans? "Me gusta recibir feedback poco a poco, estoy bastante desconectada del móvil, estoy conmigo misma, me hacía falta", reconoce. "Voy a ver si puedo hacer algún podcast en Spotify hablando de las canciones del disco, o igual en Youtube, ya veré, tengo tiempo para pensar". ¡Nuevos proyectos a la vista!

¿Y colaboraciones a la vista, tiene? "Le escribí a Bad Bunny en un directo diciéndole que tenía una canción para él pero no me hizo caso", cuenta.

Roi Méndez se une a la entrevista con Natalia Lacunza desde ese retomo pueblo en el que está confinado. ¡Los compis de OT juegan a 'Adivina el meme'!

