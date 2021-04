Noelia Franco desvela cuál es el mayor sueño de su carrera

Recibimos a Noelia Franco, una joven que pasó de ser anónima a tener fama y reconocimiento gracias a su participación en Operación Triunfo hace dos años. La cantante estrena ahora Huracanes, un tema cuya letra "se puede llevar al desamor" pero tenía otra cosa en mente.

"Yo me la llevé al amor propio", explica la joven, que reconoce que escucha un poco de todo. "Desde romances de Luis Miguel hasta Bad Bunny", cuenta. "Confieso que me pongo mis canciones y flipo", añade.

Pero cuidado porque Noelia también hace covers en sus redes sociales, donde la hemos visto cantar All i Want For Christmas con una voz muy muy parecida a la de la mismísima Mariah Carey. "Empecé a practicarlo en octubre y acabé hasta el pepe", reconoce la artista, que ahora se ha apuntado a la última moda, Twitch.

"Hago juegos, comento cosas... El último fue un concierto de Luis Miguel", cuenta Franco, que reconoce que está muy obsesionada con la serie que narra la vida del artista mexicano. "Si hago un dueto con Luis Miguel me muero", bromea.

El 22 de mayo la cantante actuará en Málaga, su tierra. "Siento como que estoy más en familia. Si miro al público probablemente sean mis padres, amigos de mis padres y 200 primos...", dice entre risas. El 29 de mayo será en Madrid donde actúe en directo y son los únicos shows que ha podido sacar adelante después de este año tan complicado. "Este concierto en Málaga iba a ser el mismo día que pusieron el estado de alarma", recuerda.

Aunque ha intentado sumergirse en el flamenco para cantarlo igual que lo hacía su abuelo, la cantante reconoce que no es del todo su estilo y que en realidad lo que más le gustaría es hacer una banda sonora para Disney. "Me decían que Huracanes sonaba a balada Disney. Es mi sueño", desvela la artista, que tampoco cierra puertas a sacar algo urbano, el género más escuchado ahora mismo. "No me importaría, la verdad, pero me gustaría que fuese más una colaboración", asegura.

Puedes ver a Noelia Franco en el minuto 36:

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.