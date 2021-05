Original Elías: "Soy gitano 100% y llevo el flamenco dentro, pero mi voz suena reggae"

Original Elías acaba de estrenar Amor y Guerra, una colaboración con Micky G que llega con un videoclip muy guerrero para "frontear".

"El nombre nace porque a mí me gustaba en reggae, y lo oía por ahí y me molaba", recuerda el artista, que cuenta que el joven con el que colabora solo tiene 14 años. "Cuando tenga conciertos quiero que sea mi telonero", dice.

El cantante es todo un crack de la música urbana, pero el ritmo corre por sus venas y no tiene prejuicios en cuanto a estilos y artistas. "Si estoy de bajón me pongo a Pablo Alborán. Me encanta la música, he sido percusionista desde los 7 años. Después de eso ya aprecias más, tienes cultura de oído", asegura el cantante, que además en su tema La Calle Encendida incluyó un solo de percusión hecho por él mismo.

Original Elías nos cuenta que su padre es el primero que le da caña cuando algún tema no le gusta. "Mi padre me dice que es 'una mierda' y eso que él sabe de rap. Es Pastor Evangélico y de pequeño me trajo discos de trap cristiano y rap secular y me volví loco", explica el cantante, que no duda en reivindicar sus orígenes. "Soy gitano 100% y llevo el flamenco dentro, pero mi voz suena reggae, es lo más original que existe".

