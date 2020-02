RubencioHumor: "Para petarlo en Tik Tok hay que salir sin camiseta y creerse guapo"

Rubencio Humor no está muy católico hoy... Se rapó ayer la cabeza y claro, con el frío de Madrid se ha quedado pajarito... "Se me ha olvidado el gorrito", cuenta. El joven tiene muchos seguidores en Tik Tok , tanto como dos veces los habitantes de Soria... ¡Wow, wow!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Rubencio Humor / yu, no te pierdas nada

"Hago vídeos en general, de humor, y los subo a Instagram y Tik Tok", cuenta. "Me relacionan con Tik Tok pero en realidad ahí empecé en septiembre", dice.

"Para petarlo en Tik Tok no hay que llevar camiseta, hay que creerse guapo y poner un primer plano de la cámara", asegura. ¿Lo conseguirá Sergio Bezos? ¡Pone la cara como si hubiese chupado un limón!. "No hacer nada también funciona, he visto vídeos con millones de reproducciones de un chaval sentado", revela. ¡Flipamos!

"Algunas ideas para TikTok las robo y yo intento darle mi toquecillo, pero la mayoría son todos míos", dice.

