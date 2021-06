Esperansa Grasia, la reina de TikTok: "Mi madre es así, igual que en los vídeos"

Si hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba, atento a los sketches de tu pseudotarotista favorita. Esperansa Grasia (Gema para sus amigos) es la auténtica sensación de la comedia en TikTok.

"Me descargué Tiktok en la cuarentena y me salió un anuncio de esta mujer y dije, lo cambio un poco y lo pongo", cuenta la joven sobre esta elección para el nombre tan peculiar.

Sus vídeos más conocidos son los que comparan la forma de vida de Estados Unidos con la de España y sus parodias no pueden ser más ingeniosas. "Siempre he sido fan de las series de Estados Unidos y en mi casa se veía también mucho el club de la comedia, salía Goyo Jiménez, que bromeaba sobre lo mismo que hablábamos en casa y me pareció una idea muy guay", explica.

Gema utiliza mucho el papel de la clásica madre española para sus parodias, pero lo cierto es que la inspiración la tiene en su propia casa. "Mi madre es así, intenta hablar super rápido cuando se enfada pero no puede", señala la joven antes de confesar que "me está empezando a decir que me va a cobrar derechos de autor, pero todo lo que pasa en los vídeos me ha pasado de verdad", cuenta.

"Ha sido muy rápido todo y es muy raro. Cogí dos semanas de vacaciones en el trabajo y ahí pasó todo, es muy chocante pero muy guay", explica la joven sobre esta repentina fama viral. "En el trabajo soy muy seria, no se creían que fuese yo, pero les encanta", dice sobre sus compañeros. La joven trabaja como responsable de bazar en un hipermercado, estudió contabilidad y tiene pensado independizarse a finales de año.

Con TikTok no gana mucho dinero pero para ella lo importante es hacer algo que le guste. "Si ganas cuatro euros haciendo algo que te gusta, está bien", dice la joven, que publica un vídeo día sí, día no. "Me da miedo agobiar", comenta antes de recomendar a sus tiktokers favoritos: Jorge Amor, Pablo G Show y algunos más.

Puedes ver a Esperasa Grasia en el minuto 1:20:

