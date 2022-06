El 'sinpa' de Paula Usero en un restaurante italiano en Berlín: "Estaba mamadísima"

Momento de recibir a una persona llena de gracia literal y metafóricamente. La actriz Paula Usero nos presenta la película Llenos de Gracia, en la que comparte elenco con Carmen Machi, que se pone en la piel de una monja un tanto revolucionaria dispuesta a poner firmes a los niños del internado en el que trabaja. El viernes 24 de junio llega a los cines.

"Llega la hermana Marina a revolucionarlo todo, está basada en hechos reales, que es lo más bonito", asegura la joven, que reconoce que no le sentó nada mal ponerse el hábito porque ya lo tenía un poco interiorizado. Toda su vida ha ido a un colegio de monjas donde todas tenían "180 años como mínimo".

Llenos de gracia está basada en la historia de Valdo, un futbolista del Real Madrid que fue criado por una monja, la hermana Marina, y le ayudó a cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

"Vamos a hacer una cosa con él, tengo ganas de conocer a Valdo", apunta Usero, que se pone en la piel de Sor Angelines. "Es es un ratoncito de biblioteca, me la imagino como un tocinito de cielo. Y la hermana Marina es una fruta exótica con pinchos fuera pero rica por dentro", ejemplifica.

Usero recomienda el planazo de ir al cine con "una de las cosas más bonitas que tiene la peli es que recuerdas tu infancia, tus amigos del cole, a mi me trasladó mucho a esos momentos", explica.

Aunque siempre fue a colegios católicos nunca sintió la llamada de Dios. "Nos hacían rezar. A mi me gustaba ir a la misa por saltarme la clase", recuerda antes de confesar que no fue buena estudiante a pesar de que su apariencia hiciese pensar lo contrario a sus profesores. "Yo soy gamberra, muy libre, no tengo miedo a las cosas", asegura.

El sinpa de Paula Usero

Después de charlar y promocionar la peli, jugamos a un 'yo nunca' muy particular. Solo han dado sorbitos de agua, pero las confesiones no se han hecho esperar...

"Yo soy tan despistada que a veces termino de tomar algo, me levanto me voy y llego a casa y digo 'no he pagado'. Es un sinpa sin querer", reconoce Morgade.

Paula Usero no. No tiene miedo a contar que los hace a posta. "Una vez estaba en Berlín, me fui de viaje. Me fui a un restaurante italiano a cenar y antes había estado bebiendo. Estaba mamadísima, pero increíble, y pedí lo más caro de la carta. Pedí la cuenta, no la traían e hice la de ir a fumar. Cogí todas las cosas, la mochila, todo y en cuanto salí me puse a correr. Pasó un tranvía, me subí al tranvía y no encontraba el hotel. Al día siguiente descubrí que el sitio estaba al lado de mi hotel", recuerda, todavía shockeada por el desarrollo de los acontecimientos.

