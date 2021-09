Soraya Arnelas, sobre el odio en redes: "Cuando veo 'escribiendo', bloqueo, y me encanta"

La cantante Soraya Arnelas no para de trabajar ni aunque le quede un mes para dar a luz. La artista viene a yu, No te pierdas nada embarazadísima de su segunda hija. "Llevo a Olivia aquí metidita, me queda un mesecito y poco y deseándolo, aunque se está portando bien, me deja hacer conciertos", bromea la artista.

Soraya acaba de estrenar Soy esa mujer, un single que viene con una auténtica declaración de intenciones. Para el videoclip ha contado con nueve mujeres que han rodado junto a ella, mujeres que no están dentro del canon normativo de la sociedad.

"Es un himno, pero un himno que me lo ha escrito un hombre, un compañero de trabajo, William Luque, y no me había pasado nunca. Últimamente compongo yo, pero claro, cuando te escriben algo así ya no lo haces por ti, lo haces por mandar un mensaje de amor propio, de fuerza, por intentar hacer reflexionar...", explica.

Sobre el odio de las redes sociales, la cantante confiesa que lleva un tiempo recibiendo "palos por todos los lados". "Soy un personaje público pero no dejo de ser una persona, a mi no me vengáis a tocarme las narices porque el mismo derecho que tenéis a expresaros lo tengo yo. En mi contrato de cantante no pone 'no contestes'", asegura un tanto enfadada por las críticas que recibe en redes. "Cuando veo 'escribiendo' bloqueo y me encanta", cuenta.

La artista lanzó su último disco en marzo de 2020, cuando España estaba ya confinada. "No me arrepiento de sacar el disco en marzo, aunque no he hecho la gira que quería", asegura. "Mi madre trabaja en Sanidad y me contaba que ponían música en los pasillos para los enfermos, así que la música también tiene su papel", explica.

Chochete es la línea de ropa que Soraya ha fundado junto a su marido y su hija. "Para nosotros 'chochete' significa 'cariñito', aunque para otros no", dice sobre el nombre de esta peculiar marca, que tiene tallas adaptadas a muchas medidas. "Es una marca un poco descarada, y además unisex, las prendas las pueden utilizar hombres y mujeres", cuenta.

En cuanto la cantante de a luz se cogerá una baja de maternidad, así que ha dejado los deberes hechos. "He grabado un par de duetos que irán saliendo", adelanta la artista, que desvela que su colaboración soñada sería Sting. ¡Menudo nivel!

Puedes ver a Soraya Arnelas en el minuto 34:

