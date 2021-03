La verdad de 'El Palmar de Troya', la supuesta secta de un pueblo de Sevilla, con Jorge Decarlini

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Jorge Decarlini en yu / yu No te pierdas nada

Jorge Decarlini acaba de lanzar '¡Milagro! Éxtasis y sombras en el Palmar de Troya', una obra editada por Libros del K.O que habla de una historia con mil detalles y capas que le ha costado mucho recopilar y escribir. Para empezar, es importante saber que El Palmar de Troya es un pueblo de Sevilla, donde hay una organización religiosa muy particular.

"Es una historia muy larga, todavía continua, esta organización sigue en pie", cuenta el periodista, que reconoce que se obsesionó por el Palmar de Troya cuando pasó por allí, por el pueblo. "Fui un poco más allá para saber quienes eran y por qué estaban ahí. Cuando empiezas a conectar cosas y escribir alucinas", explica. "Nadie sabe muy bien cómo pero sigue en activo". De hecho, no están catalogados como secta, si no como 'cultos religiosos'. "Eso es lo que les salva a ellos en los temas fiscales".

Escribir sobre una comunidad religiosa tan peculiar como esta... ¿Da miedo?, ¿ha recibido amenazas? "Esperemos que no. Lo que se intenta es decir cosas que están fundamentadas". "Estuve allí un día de Semana Santa, bueno, la suya, porque ellos tienen una fecha fija que no cambian", explica. "Se ven unas cosas... Te encuentras una estatua de Franco con su aureola, para ellos es un Santo", desvela. "No se puede entrar con vaqueros, o enseñar la muñeca".

¿Le gustaría que su libro tuviese el mismo recorrido que 'Fariña', que también fue muy polémico? El secuestro del libro tuvo como consecuencia una promoción inesperada y ahora hay una obra de teatro, una serie... "Sí, claro, pero sin pasar por los juzgados", bromea.

"Por supuesto para ellos las vacunas son Satán, pero hay un giro importante. Ellos han tenido un brote importante y han tenido que mediatizar la basílica", cuenta.

