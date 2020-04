A Victoria Martín le mandan el mail más surrealista: "No me gustas y no me caes bien, pero no te sientas mal"

Victoria Martín ha recibido un correo electrónico muy raruno. Está claro que el remitente quería dejar claro que no le gustan sus chistes, pero no ha dejado de repetir que "no se ofenda" como si le fuera la vida en ello. Además, iba a ser anónimo, pero el chaval lo mandó desde su correo electrónico personal. ¡Lo que hay que aguantar!

¡El sueño de su vida es terminar en una clínica de desintoxicación, pero de las caras! Victoria Martín está obsesionada con los programas de repostería y a la par se ha vuelto una adicta al yoga. "Eso sí, cada vez que escucho la música relajarte, me entran ganas de invadir Polonia". "Estoy hasta las narices del típico listillo que dice "yo hubiera hecho..." ¡Menuda hater! "Cuando tenga dinero votaré a la derecha". ¡Por lo menos lo reconoce!

Lo que sí nos ha dejado en shock es el mail que le han mandado criticándola, pero sin ofenderla... "No te sientas mal", le repetían todo el rato. "No me gustan las cosas que dices, tu cara tampoco, pero no te ofendas".

