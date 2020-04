Victoria Martín: "El ayuno intermitente es como el hambre en África pero en versión capitalista, aguanté 10 minutos"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Victoria Martín en 'yu, no te pierdas nada' / Vodafone yu

Nuestra nena ha intentado paliar las consecuencias de la cuarentena adelgazar unos kilos con el ayuno intermitente, una técnica que muchas instagrammers recomiendan... "El ayuno intermitente es como el hambre en África pero en versión capitalista, porque es por elección propia". "Aguanté 10 minutos sin comer", reconoce. ¡Si es que los viajes a la nevera son el nuevo turismo!

Victoria Martín también analiza ese fenómeno fan tan radical que sería capaz de vender a su propia madre con tal de conocer a Alfred García. "La gente que dirige clubs de fans de famosos... Es gente que acaba de escapar de una institución mental".

"Otra cosa de la que me estoy dando cuenta es de que nos gustan mucho las cosas rápidas, hay que explicarlo todo rápido porque si no la gente pierde el interés", dice. "¿Cómo no te vas a aburrir si a los 20 segundos pierdes el interés de lo que estás haciendo?", se pregunta.

