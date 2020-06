Borja Cobeaga, Las Hormigas, Roi Méndez, Iñaki Urrutia y más en 'yu, no te pierdas nada' (17/06/2020)

Borja Cobeaga en 'yu' / yu, no te pierdas nada

¡Los tres mosqueteros! Conectamos con Juan, Damián y Marron, que abren su sección iniciando un gran debate: ¿qué preferirías, comer una caca propia o ajena?

¿Qué piensan Las Hormigas de las últimas declaraciones de Enrique Bunbury y Miguel Bosé? Ambos piensan que Bill Gates quiere crear una vacuna para el coronavirus que tenga un microchip que nos controle. "Si no es verdad, mal, porque le estamos dando ideas", razonan. Sí, sí... ¿Pero nanobots gratis?, ¿con lo que cuesta un ordenador?

"Miguel Bosé ya predijo todo lo que iba a pasar con el coronavirus en su canción Don Diablo", cuenta Damián, que ha querido analizar la letra para comprobar él mismo las evidencias de esta premonición. Cuidado porque igual tiene razón...

Las Hormigas nos cuentan que el cantante ha ido varias veces a El Hormiguero y que tienen muy buen rollo con él, pero claro, su look ha mutado mucho en los últimos años... "Miguel Bosé se está convirtiendo estéticamente en un villano de peli. Te dan ganas de verlo con un microscopio y un sillón dándose la vuelta, en plan muahaha", bromean.

De hecho, lo que tiene Miguel Bosé no son ojeras... "No, no son ojeras, se ha quedado así de mirar por el microscopio".

Ana Cardo abre un nuevo capítulo de su diario Milleanial para iluminarnos con sus vivencias y ocurrencias... ¡Hoy especial recetas de cocina!

¡Charlamos con el cineasta Borja Cobeaga! Los términos paternidad y confinamiento lo han convertido en un especialista de la conciliación, sobre todo en el mundo de la animación de entretenimiento infantil... "Espero que mi hijo gane la Palma de Oro en Cannes con todo el material audiovisual que ha visto"

El guionista trabajó hace años en Confianza Ciega, el reality que rescató el otro día Andrea Compton porque es como la Isla de las Tentaciones de "antes de las redes sociales". Cobeaga dice que es como "porno sentimental". "Como era un formato de una productora holandesa tenías que ir a una casa de El Algarve, en Portugal, a grabarlo" nos cuenta.

Cobeaga confiesa que había 'truquitos' para crear esos momentos televisivos que engancharon a tanta audiencia "Había vídeos manipulados", reconoce.

Para terminar, le preguntamos... ¿Sabe qué ha sido de Nube?, ¿y de Carolina, su amiga?

Maya Pixelskaya tiene cositas importantes de la que hablar. La Play 5 se presentó el jueves y hay muchos gamers contando las monedas de su hucha para comprársela.

Como gallego, ya está en su propia normalidad. ¡Charlamos con Roi Méndez! El cantante nos habla de números, pero de los de su Instagram... "Me bajan 2.000 seguidores y me suben otros 2.000", nos cuenta el artista, que ha recuperado un par de vídeos de su adolescencia.

También hablamos de la final de Operación Triunfo, que coronó a su ganadora hace solo unos días... ¿Ganó quien él esperaba?

Iñaki Urrutia vuelve al plató de yu con su fantástico concurso 'Quien quiere ser Miyunario' para repartir conocimiento y dineritos. ¡A ver esa cultura general!

