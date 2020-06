Las Hormigas: "Miguel Bosé predijo todo lo que iba a pasar con el coronavirus en su canción 'Don Diablo'"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

¿Qué piensan Las Hormigas de las últimas declaraciones de Enrique Bunbury y Miguel Bosé? Ambos piensan que Bill Gates quiere crear una vacuna para el coronavirus que tenga un microchip que nos controle. "Si no es verdad, mal, porque le estamos dando ideas", razonan. Sí, sí... ¿Pero nanobots gratis?, ¿con lo que cuesta un ordenador?

"Miguel Bosé ya predijo todo lo que iba a pasar con el coronavirus en su canción Don Diablo", cuenta Damián, que ha querido analizar la letra para comprobar las evidencias de esta premonición. Cuidado porque igual tiene razón...

Las Hormigas nos cuentan que el cantante ha ido varias veces a El Hormiguero y que tienen muy buen rollo con él, pero claro, su look ha mutado mucho en los últimos años... "Miguel Bosé se está convirtiendo estéticamente en un villano de peli. Te dan ganas de verlo con un microscopio y un sillón dándose la vuelta, en plan muahaha", bromean.

De hecho, lo que tiene Miguel Bosé no son ojeras... "No, no son ojeras, se ha quedado así de mirar por el microscopio".

