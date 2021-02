Rigoberta Bandini, Lorena Castell, JJ Vaquero y mucho más en 'yu, No te pierdas nada' (4/02/2021)

Rigoberta Bandini en yu / yu, No te pierdas nada

Antón Lofer nos da unos trucos importantísimos a la hora de salir bien en las fotos. ¿Sabes cuál es tu mejor pose? Atento a estas recomendaciones para sacar tu lado 'influencer'... Poses de preocupación, buena luz, cara de nostalgia... ¡Y prepárate para petarlo en las redes!

Recibimos a la artista Paula Ribó, más conocida como Rigoberta Bandini. Descubrimos de dónde viene su nombre artístico, qué planes tiene en la música y como ha vivido este repentino éxito.

La artista actuó en el Teatro Reina Victoria hace poco. "Fue como un sueño, habíamos ensayado mucho porque estábamos cagados, era nuestro primer concierto en un teatro con tanta gente". Y cuidado porque Bandini es capaz de llorar bailando. "Me ha pasado mucho eso de estar de fiesta y tener una sensación de euforia pero también decadencia, ese es el sentimiento que me gusta a mi como espectadora, esta cosa agridulce de máxima felicidad pero..."

La cantante nos cuenta que para ella la guitarra es como un psicólogo. "Lo mejor es que es gratis", dice refiriéndose a la habilidad de vaciar sus sentimientos en una composición. Su tema 'In Spain we call it Soledad' habla de una ruptura amorosa. "Cuando tienes emociones muy fuertes te inspiran más, pero yo intento proyectar que la euforia también te puede hacer componer cosas guays".

Otra de sus facetas artísticas es la del doblaje. "Mis amigos me piden que felicite a sus hijos con la voz de Poppy de Trolls", cuenta. De hecho, su hermana era Spinelli en la Banda del Patio. "Me gustaría ser Doraemon, Nobita me cae un poco mal", explica.

Terminamos la entrevista con Sergio Bezos y sus preguntas para conocer a Rigoberta más "de cerca". Tenemos miedo a lo que pueda pasar...

JJ Vaquero echa de menos las discotecas, aunque no le dejen entrar en ninguna. "Me llaman el repartidor de Amazon, porque solo llego a la puerta", cuenta. El humorista recuerda que él era un cierra bares, pero ahora que lleva tanto tiempo sin salir...

La presentadora Lorena Castell cumple este jueves 40 años y para celebrarlo el equipo de 'yu, No te pierdas nada' ha preparado una mini fiesta cumpliendo con los límites de aforo y las medias sanitarias. Tenemos tarta de chocolate, Ventura disfrazado de policía haciendo un strip-tease "privado", unas esposas... ¡Qué hot!

"Llevo ocho años rodeada de esta gente maravillosa y quiero seguir muchos más", dice antes de soplar las velas de la tarta. ¡¡Qué bonito!!

Para su sección, Castell nos hace un repaso del origen y la historia de los cumpleaños. "Los cumpleaños empezaron a celebrarse en el año 3.000 antes de Cristo. El faraón decidió hacer una vez al año una celebración de su coronación", cuenta. "Luego los babilonios y antiguos griegos empezaron a hacer ofrendas".

