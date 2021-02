Los 40 años más sexys de Lorena Castell: De su posado desnuda en la nieve al striptease de Ventura

Lorena Castell cumple 40 años este jueves y qué mejor manera de celebrarlo que con el equipo de ' yu, No te pierdas nada '. La joven hace repaso y descarta cualquier tipo de crisis. "Estoy fenomenal". 🎉 ¡Felicidades! 🎂

La presentadora Lorena Castell cumple este jueves 40 años y para celebrarlo el equipo de 'yu, No te pierdas nada' ha preparado una mini fiesta cumpliendo con los límites de aforo y las medias sanitarias. Tenemos tarta de chocolate, Ventura disfrazado de policía haciendo un striptease "privado", unas esposas... ¡Qué hot! 🔥

"Llevo ocho años rodeada de esta gente maravillosa y quiero seguir muchos más", dice antes de soplar las velas de la tarta. ¡¡Qué bonito!!

Para su sección, Castell nos hace un repaso del origen y la historia de los cumpleaños. "Los cumpleaños empezaron a celebrarse en el año 3.000 antes de Cristo. El faraón decidió hacer una vez al año una celebración de su coronación", cuenta. "Luego los babilonios y antiguos griegos empezaron a hacer ofrendas".

EL "BROTE" DE SU CUMPLEAÑOS DEL AÑO PASADO

A raíz de todo esto, Lorena nos cuenta que cree mucho en la astrología. "Me hice una revolución solar y ahora estamos en la era de acuario, y yo soy acuario. Los astros están colocados este año en una posición que a mi me favorece muchísimo. En salud por ejemplo estoy estupenda", explica antes de señalar que ella ya pasó el covid-19 en el mes de marzo. "Yo lo pillé al principio y ya dije, este bicho no entra más".

La presentadora ha contado que fue a finales de febrero del año pasado cuando empezó a encontrarse mal, igual que los empleados y clientes de su bar de Malasaña, El Ideal. "Allí fue un brote la verdad, fue fuerte", cuenta. "Yo tenía allí a la gente mala sin saber que era coronavirus", explica.

DESNUDA EN LA NIEVE

La borrasca Filomena nos dejó hace unas semanas imágenes insólitas. Desde los desnudos de Cristina Pedroche o Tamara Gorro hasta Lorena Castell, que salió a su terraza para fotografiar su figura sobre el manto blanco de nieve, una imagen que acumula más de 60.000 'me gusta'.

"Era muy cómico verme intentando hacerme la sexy e intentado que mi hijo no cogiese frío" , comentó sobre este momento en 'yu, no te pierdas nada' hace unos días.

SU LADO MÁS GAMBERRO

La presentadora siempre saca su lado más gamberro y hace unos meses enseñaba a sus seguidores lo bien que se lo pasa cuando se aloja en un hotel. Su vídeo desnuda tumbada sobre la cama despertó las envidias de sus compañeros de Zapenado, que no entienden cómo Castell se lo monta tan bien en su tiempo libre.

