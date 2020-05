Stay Homas, Roi Méndez, Victoria Martín y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (27/05/2020)

¡Miércoles en yu, no te pierdas nada! Ana Morgade , Maya Pixelskaya y Sergio Bezo s charlan de sus tonterías diarias con Ana Cardo, Diego Fabiano, Fox, el colaborador yuser Benny Rive s, Sr Cheeto , Victoria Martín y Roi Méndez . ¡Conectamos también con Stay Homas , los músicos que más lo han petado en cuarentena!

Stay Homas en 'yu' / yu, no te pierdas nada

¡Twitter verifica al mismísimo Donald Trump! Un político serio, claro que sí... ¡Un presidente en el que confiar!

¡Conectamos con Stay Homas, los chicos que lo han petado con sus temas confinados! La cuarentena se está terminando, y como es la etapa en la que lo han petado... ¿La echarán de menos? "Ha sido muy heavy, gestionar todo esto dentro de un pisito que cada vez se hace más pequeño... No sé como lo vamos a recordar, como salsa agridulce supongo", nos cuenta.

Una de las cosas que más ha gustado es que, a falta de instrumentos, los chicos cogieron objetos que tenían por casa para conseguir diferentes sonidos. "Había visto gente en el metro tocando con cubos, y encontramos uno en la terraza, le pegamos con la baqueta y funcionó", explican.

Y para prueba de su éxito... ¡Los Stay Homas sacan disco en otoño! ¿Meterán el sonidito del cubo? "Queremos empezar a sonar como una banda, con instrumentos de verdad y con el cubo, claro". ¡Sin renunciar a su esencia! ¿Les está costando mucho elegir qué canciones entran en el álbum? "Es muy difícil, las canciones son como tus hijos y tienes que escoger un favorito".

Michael Bublé, El Kanka, Macaco, Silvia Pérez Cruz... ¡Un montón de celebrities han colaborado con ellos estos días! ¿Pensaron que alguno era falso? "Todos, pensábamos que los tics azules eran falsos".

¡Salseos por doquier! Ana Cardo nos trae hoy cotilleos en Instagram y cuentas random que no sabríamos cómo definir...

Roi Méndez tiene nuevo tema, 'Aviones de Papel, está en fase 1 y queremos saber si ha inaugurado ya las terrazas... "No, ha habido cervecita en casa ajena, éramos 5, todo legal".

En julio habrá elecciones en Galicia, así que le preguntamos a Roi Méndez si se ve gobernando algún territorio... "Yo me veo de alcalde, con 10 vasallos" ¿Cual sería su primera medida? "Pan y electricidad gratis, además de otras cosas, el azúcar se paga". "Mi familia tiene una empresa de azúcar, por eso". Cuidadín porque el "azúcar" en Galicia puede ser otra cosa...

"Me parece fatal la fase 1, hay que juntarse con amigos y siempre viene ese que no te cae bien. Esa gente que dice 'fuistes'". ¡Empezamos fuerte! Victoria Martín, nuestra hater por excelencia, viene dispuesta a hacer que rueden cabezas... ¡Y eso que sus padres no quieren que se pronuncie políticamente! "Mi madre piensa que Vox es de izquierdas, y mi padre quiere el divorcio".

"He visto que hay una chica que esta agobiada por tener que hacer una fiesta. Y lo ha contado llorando desde su vestidor", nos explica.

Fabiola, Beltrán, Gabriela... Esos son los nombres que quiere Victoria para la "nueva clase media", a ver si así los pijos empiezan a ponerle Yeray y Sheila a los suyos. "Por favor, tenemos que hacerlo entre todos".

LivingPostureo nos habla también del documental de Sergio Ramos, un biopic totalmente "innecesario". "Él está encantado de conocerse". Y eso le ha recordado mucho a la 'falsa honestidad', eso que practican algunas influencers con las marcas...

¡Hora de conectar con Benny Rives, nuestro recién elegido como colaborador yuser! Gafas de sol, capucha y barba pelirroja... ¿Qué puede salir mal?

Sr Cheeto nos habla de Discord, un "chat de jóvenes" en el que a ha celebrado un par de cumpleaños este confinamiento. También se queja de los "freaks" del palo que creen que por ser fans de Harry Potter ya son de la comunidad. "A los freaks que más odio es a los que hacen ASMR".

¡Uno de los grandes pensadores del siglo XXI! ¡Charlamos con Diego Fabiano para terminar el día!

