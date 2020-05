Victoria Martín: "Lo que está de moda para una Luna de Miel es ir a ver a los pobres con una fundación"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Victoria Martín / yu, no te pierdas nada

"El otro día estaba hablando con un amigo de Nacho, que se ha dejado un moñito, y me contó a donde se fue de luna de miel". "Decía que lo que más está de moda es ir a ver a los pobres con una fundación", asegura. Dios mío... El chaval aseguraba que fue "una locura por amor" y que a su mujer le encantaban los niños. Eso sí, luego pulserita de todo incluido en un resort de lujo...

Además ahora esta pareja tiene un hijo, y el parto del bebé fue "espectacular". "Ni epidural ni nada de eso, fue rapidísimo, no me dio tiempo a quitarme la ropa de yoga", contaba la madre. Si es que la ricas tienen un pepe biónico... ¡Las pobres no!

