Victoria Martín: "Los que dicen 'no te compares conmigo' es porque son ricos"

Además la humorista está fastidiada porque ha tenido que cancelar su boda, que tenía planteada para septiembre, por la pandemia. Eso sí, estará triste, pero no es tonta... ¡Una marca le ha ofrecido un 10% de descuento en vestidos de novia! "Qué se creen, que yo tengo 4.000 euros para pagar un vestido que además era feísimo, era como para casarse en Las Vegas". "Y si te pones una corona en la boda no tienes perdón de Dios".

"Hablando de mensajitos, me llegó uno de estos 'cumplidos envenenados'". No es la primera vez que le pasa... Le dijeron algo así como "Me encanta tu trabajo, a ver si lo cambias".

"Ser tu mejor versión siempre tiene que ver con tener menos celulitis, ser más guapa y menos gorda", confiesa. "No significa ser tu mejor versión mientras visitas a tu abuela en el hospital o mientras llamas a tu madre". ¡Y tiene toda la razón!"Y los que dicen "no te compares" es por que son ricos", sentencia.

