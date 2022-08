BeReal: todo lo que debes saber sobre la app de moda que quiere terminar con el postureo

En un momento en el que la tendencia en redes sociales es mostrar una "vida perfecta" e impera el uso de filtros y edición de imágenes, llega una nueva aplicación que pretende romper con toda esta realidad impostada.

Se trata de BeReal, una app francesa que poco a poco va ganando usuarios y que ya cuenta con 22 usuarios activos por mes, según una información de Forbes. Tal está siendo el éxito de esta nueva red social, que hasta Instagram está haciendo pruebas con novedades muy similares.

¿En qué consiste BeReal?

"BeReal es tu oportunidad de mostrarles a tus amigos quién eres realmente, por una vez", así es como la propia compañía anuncia la aplicación. BeReal envía una notificación a sus usuarios una vez al día, sin determinar y sin previo aviso.

En el momento en el que recibes la notificación, tienes dos minutos para realizar una foto utilizando simultáneamente la cámara delantera y trasera del teléfono. De esta manera, se muestra lo que realmente se está haciendo en ese momento, ya que no permite subir ninguna foto del carrete. Además, tampoco permite el uso de filtros, ni existe contador de 'me gusta' para medir la "popularidad" de las publicaciones.

Existe una opción de poder publicar la foto más tarde, pero entonces el resto de usuarios verán que la publicación ha sido retrasada e incluso cuántos intentos se han hecho hasta dejar la definitiva.

Como parte de la inmediatez de la aplicación, esta imagen se eliminará en 24 horas. Pero no te preocupes, de forma privada tendrás archivadas todas tus publicaciones en un calendario.

Por otro lado, no hay cabida de los usuarios voyeur, ya que no te permite ver las publicaciones de otros usuarios si no has publicado algo primero ese día.

Lo bueno de BeReal

Como decíamos, BeReal tiene como objetivo compartir la realidad de cada momento. Da igual si en ese momento estás en el sofá viendo la tele, trabajando o sacando al perro. Es lo que el resto de usuarios esperan ver. Al contrario de otras aplicaciones como Instagram que muestran una realidad completamente construida por el usuario.

Además, el no poder usar filtros ni publicar fotos previamente retocadas, le añade un plus de verdad a lo que estamos viendo. Si te acabas de levantar, tendrás cara de recién levantado. Es lo que hay.

Por último, el no poder visualizar nada en la aplicación si no se participa activamente en ella, elimina todas estas cuentas "espías", aportando más transparencia.

Lo malo de BeReal

Si bien BeReal intenta alejarse de algunos hábitos negativos de otras redes sociales, el hecho de que en 24 horas desaparezca el contenido de los usuarios hace que, inevitablemente, estemos enganchados a nuestros móviles.

Similar a lo que ocurre con Snapchat o las Stories de Instagram, el miedo a perderse algo hace que constantemente estemos consultando este tipo de aplicaciones.

Instagram ya se ha fijado e BeReal

A pesar de que BeReal se lanzó en 2019, no ha sido hasta enero de 2022 cuando ha empezado a tener un gran éxito entre los usuarios. Y como siempre ocurre cuando otra red social empieza despuntar, Instagram la repasa de arriba a abajo para copiar las funciones favoritas de los usuarios.

Ocurrió con Vine, la aplicación de vídeos cortos; con el boom de Snapchat, incorporando tan sólo unos meses más tarde Instagram Stories; y ahora parece que ha puesto el foco sobre BeReal. Alessandro Paluzzi, conocido por filtrar futuras funciones de redes sociales, descubrió que Instagram está haciendo una prueba interna llamada 'IG Candid', cuyo funcionamiento es idéntico a BeReal.

Más tarde, un portavoz de Instagram afirmó que se trata de un prototipo interno, pero no confirmó si finalmente llegará a desarrollarse en la aplicación o no.