Troleo épico de Amaia y Alfred a Pablo Motos en El Hormiguero

Sin embargo, cuando Pablo Motos les preguntó por su historia de amor, la reacción de la pareja acabó con el presentador marchándose del plató y diciéndoles: "¡Ahora seguís vosotros haciendo el programa!". Y es que la troleada de Almaia, fue épica.

Sobre Eurovisión, Amaia comentaba que está un poco “sobrepasada” pero que al final, todo será alegría y una experiencia maravillosa, aunque la de Pamplona admite: "No siento nada de lo que tendría que estar sintiendo":

Como no podía ser de otra forma, Alfred y Amaia conquistaron al público interpretando no solo el tema con el que representarán a España en Eurovisión, ‘Tu canción’, sino también su ya mítico ‘City of Stars’ a cuatro manos:

