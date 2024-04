Billie Eilish habla sin tapujos sobre su sexualidad: así descubrió que le gustaban las mujeres

Billie Eilish no se ha guardado nada para ella en su última entrevista con la revista Rolling Stone.

La cantante se ha mostrado como un libro abierto sobre su sexualidad por primera vez, y ha dado detalles de como la vive en su día a día y cómo descubrió su verdadera orientación sexual.

Hace poco la cantante contó por primera vez que también le gustaban las chicas, y ahora ha explicado cómo llegó a la conclusión de tal hecho.

"He estado enamorada de las chicas durante toda mi vida, pero simplemente no lo entendía, hasta el año pasado que me di cuenta de que quería mi cara en una vagina", ha confesado.

Además, la artista también se ha abierto sobre la masturbación, y la manera en la que le ayuda a conectar con ella misma.

"Por una parte, es caliente, pero también me hace tener una conexión tan cruda y profunda conmigo misma y con mi cuerpo, y tener un amor por mi cuerpo que nunca antes había tenido. Debo decir que mirarse en el espejo y pensar "me veo muy bien ahora mismo" es muy útil... He aprendido que mirarme y observarme, sentir placer, ha sido de gran ayuda para amarme y aceptarme, y sentirse empoderada y cómoda".

En el pasado, la cantante aseguró que estar expuesta a la pornografía a los 11 años fue algo que marcó su vida sexual durante mucho tiempo:

"Exponerme a la pornografía a los 11 años dañó mi vida sexual y esa experiencia no me dejó decir no a cosas que no eran buenas cuando empecé a tener relaciones sexuales", admitió en una entrevista en la radio Sirius XM.

Ahora, a sus 22 años, ha conseguido reconectar con su sexualidad hasta tal punto que una de las prácticas que hace para relajarse en su vida es tener sexo.