El significado de 'Akureyri', la canción sobre la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra

Después de casi siete meses sin sacar nueva música, Aitana lanza este viernes su tercera colaboración con el colombiano Sebastián Yatra.

La expectación por conocer la letra de Akureyri está por las nubes. En la noticia del adelanto se puede ver a los dos artistas muy concentrados trabajando en el estudio. Yatra toca unos acordes de la guitarra y, si nos guiamos por su compás, todo apunta a que se tratará de una balada.

Qué significa 'Akureyri'

Akureyri es el nombre de la ciudad de Islandia donde Aitana y Sebastián Yatra pasaron unos días de desconexión el pasado mes de junio. En ese momento todavía eran pareja, pero su relación se rompió de manera totalmente inesperada a finales de noviembre de 2023.

No era la primera vez que Aitana visitaba Islandia. En 2015 lo visitó con sus padres. "Islandia quedó en mis recuerdos como el lugar donde más disfruté y aprendí con mi familia. Sabía que volvería, y siento que volveré más, es bonito cumplir los 24 aquí", dijo el pasado mes de marzo.

Con esta referencia, lo más lógico es que se trate de una canción personal sobre su distanciamiento y los meses tan convulsos que han vivido. Aunque en las últimas semanas se han dejado ver juntos, caminando cogidos de la mano por Madrid o en visitas nocturnas a casa de la catalana, su reconciliación como pareja no se ha confirmado.

De hecho, que la canción se llame Akureyri tiene que ver con que Aitana y Yartra decidieron regresar a ese lugar tan especial para grabar el videoclip este mes de marzo. Aunque lo intentaron llevar en secreto, los fans vieron a Aitana y Yatra haciendo escala en el aeropuerto de Londres. Muchos pensaron en un viaje romántico, pero era más que eso. Se trataba de un viaje personal y laboral al mismo tiempo.

"He decidido volver a donde fui muy feliz", escribió la cantante en el mismo post donde publicó el teaser de dicho vídeo.

En él, Aitana reflexiona sobre los cambios que acontecieron desde que visitó Akureyri por primera vez. "Es raro pero... me siento muy conectada con este lugar. Sin duda este 2023 se me tatúa en mi corazón como un año de cambios. Me queda tanto por aprender, tanto por recorrer, sanar, celebrar, luchar, disfrutar...", dice una voz en off de la artista.

Akureyri, la ciudad del pescado fresco y las piscinas termales

Akureyri es la capital del norte de Islandia, la segunda ciudad del país fuera de la aglomeración de Reykiavik. Además de museos y edificios emblemáticos como la iglesia de Akureyrarkirkja, desde esta localidad se pueden hacer muchas excursiones a cascadas como El Círculo de Godafoss o el El lago Myvatn, donde sus espectaculares piscinas termales se convierten en todo un placer para los sentidos.

Además del pescado fresco en sus numerosas recetas tradicionales, el sushi islandés es otro de los productos estrella los restaurantes locales.