Adam Levine y Alexandra Daddario se autodestruyen en el videoclip de 'Wait'

Eels traerá a nuestro país su rock californiano con su gira 'The Triumphant Return Of Eels' para presentar su nuevo trabajo The Deconstruction. La banda de Mark Oliver Everett ha anunciado fecha en Barcelona el próximo 11 de junio en la sala Barts, y lo hará un día después en Madrid, dentro de la programación del festival Mad Cool en 12 de julio.