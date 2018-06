Beret: "El contacto con el público es lo más bonito"

Beret se ha convertido en todo un fenómeno en la música urbana, ha triunfado con sus primeros trabajos, Efímero y Vértigo, su último disco Ápices le ha posicionado como artista de referencia en nuestro país, colgando el cartel de sold out en las salas de conciertos, y ha batido récords de reproducciones y seguidores, con exitazos como su tema 'Lo siento', que acumula más de 50 millones de reproducciones en solo dos meses.

Pero, ¿qué hay detrás de este gran artista? ¿qué referencias musicales tiene? Esto es lo lo hemos descubierto en Europa FM. El sevillano, que confiesa que es un "poco friki en las redes sociales", donde es muy activo en Instagram o Twitter. Y que lo que más se fija en la música son las letras, algo con él también le da importancia con sus canciones, que podríamos decir que crea poesía.

Beret nos ha explicado que le encanta el contacto con el público, sobre todo conocer a sus seguidores y hablar con ellos para saber qué canciones son sus favoritas y qué les transmiten.

Pero su éxito no se acaba aquí. Beret, considerado artista revelación de la música urbana el año pasado, sigue arrasando y su música llega a la gran pantalla con El Mundo es Suyo, la comedia de ATRESMEDIA CINE, que se estrena en cines el próximo 22 de junio y que no puedes perderte. Si tienes todavía alguna duda, estos son los motivos del cantante para no perderte la película: por su banda sonora, por que "es una película que te cambia el día, por el buen rollo que transmite" y por último, los actores son fantásticos, tanto dentro como fuera de cámara.

Beret se define como una persona que dice adiós a los miedos e inseguridades . Y es que prefiere vivir el presente y disfrutar, ya que nunca es tarde para llegar a ser quién quieras.

Sus canciones se escuchan por todo el mundo y en los próximos meses, hasta noviembre y diciembre, Beret tiene una apretada agenda. El cantante actuará por todo el territorio español, le espera un verano lleno de conciertos que compaginará con algún día de descanso para conocer los lugares donde hace conciertos.