Beyoncé y Jay Z lanzan por sorpresa un álbum conjunto y presentan nuevo videoclip

El sábado 16 de junio de 2018 ha acabado con una gran sorpresa por parte de Jay Z y Beyoncé . Durante su concierto en Londres, dentro de su gira conjunta, la pareja ha anunciado su álbum Everything Is Love como The Carters.

Sin ningún adelanto, ni una sola pista, ni promoción... Así ha sido el lanzamiento sorpresa del álbum Everything Is Love, de Jay Z y Beyoncé como The Carters. Aunque no es la primera vez que la diva hace algo así, ya lo hizo con el disco Lemonade.

Tras iniciar su tour mundial On The Run II, que aterrizará en Barcelona el próximo 11 de julio, la pareja ha publicado, sin previo aviso, un disco de nueve canciones a través de Tidal. APESHIT es la la carta de presentación de este nuevo trabajo y viene acompañado de un videoclip grabado en el Louvre.

En el vídeo, dirigido por Ricky Saiz, Beyoncé y Jay Z se pasean, posan y bailan en las salas vacías del museo, con las obras de arte más importantes, como la Mona Lisa de Leonardo, El juramento de los Horacios de David o La balsa de la Medusa de Géricault. Además, es evidente que no es casualidad que Queen B, vestida con una túnica blanca, aparezca tumbada a los pies de la escultura Victoria de Samotracia, que representa a Niké, la diosa de la victoria.

Por otra parte, no podían faltar las espectaculares coreografías de la diva con su cuerpo de baile. Beyoncé confirma, una vez más, que como ella no hay nadie; se mueve con elegancia y sensualidad frente a La consagración de Napoleón de David.

Sin duda, con este nuevo lanzamiento, podemos confirmar que Beyoncé es inimitable, que no hay nadie como ella, que es la única artista capaz de lanzar un álbum sin ningún tipo de promoción y seguir triunfando. Y que, a pesar de que este nuevo disco únicamente lo podemos escuchar en Tidal, The Carters sigue siendo una de las parejas del momento, que arrasa con su música y con su gira, donde de momento no han interpretado ninguna canción de Everything Is Love.