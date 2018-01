Muere el rapero Fredo Santana a los 27 años

Fredo Santana falleció el pasado viernes 19 de enero a los 27 años a causa de un ataque, según ha informado su amigo y productor Maxo Kream, a través de Instagram.

El rapero tenía problemas de riñón e hígado por su adicción al Purple drank o sizzurp, una bebida casera hecha con jarabe para la tos, refresco y dulces. Asimismo, en 2017, Santana ya había sido hospitalizado por consumo habitual de 'xanax', un sedante para el sistema nervioso central, aunque él mismo confirmó haber hecho una terapia de rehabilitación.

A pesar de haber publicado un disco en solitario, Trappin Ain't Dead (2013), álbum en el que colaboró Kendrick Lamar, la fama de Fredo Santana llegó con el cameo que hizo en el vídeo de Hold On, We're Going Home de Drake, que se ha despedido de su amigo a través de las redes sociales.

Fredo Santana, cuyo nombre real es Derrick Coleman, nació el 4 de julio de 1990 y su repentina muerte a los 27 años hace que se una al 'Club de los 27', el grupo de músicos que fallecieron a esa edad, como Kurt Cobain o Amy Winehouse, entre otros.