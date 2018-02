The Chainsmokers se transforman en vampiros en el videoclip de 'You Owe Me'

The Chainsmokers , el dúo formado por Alex Pall y Drew Taggart, acaban de publicar el videoclip de su nuevo single 'You Own Me ' en el que ambos se convierten en vampiros y se meriendan a sus invitados ¡No te lo pierdas!

The Chainsmokers en 'You Owe Me' / Youtube

The Chainsmokers surgieron hace dos años aproximadamente y desde entonces han logrado grandes éxitos con temas como 'Don't let me down' o 'Closer'. Sin embargo, la prensa ha sido en muchas ocasiones demasiado crítica con Alex Pall y Drew Taggart.

Por eso, con ‘You Owe Me’ el dúo pretende vengarse de "los periódicos", dedicándole algunas frases como “cada vez que los leo, sé que los alimento pero sé que escriben pero no dejan huella. Porque mis amigos no leen los periódicos, y realmente no les importa si soy guay o no" o "No me conoces, ¿no crees que se oscurece mi mente? Toma mis garras y si estoy ahí, me mereces”.

En el videoclip de la canción, Alex Pall y Drew Taggart limpian y preparan su casa con todo lujo de detalle para una cena con sus amigos. Los invitados llegan y todo parece trascurrir con normalidad, pero a mitad de la cena los artistas se convierten en vampiros y se meriendan a todos sus amigos. Eso sí, después recogen todo de nuevo. ¿Todavía no lo has visto?