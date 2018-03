¿Quién ganará el Oscar a la mejor canción? ¡Vota por tu favorita!

Los premios más importantes del cine tendrán lugar el próximo domingo. En la 90ª edición de los Oscar, las películas Mudbound , Marshall , El gran showman , Coco y Call me by your name están nominadas a Mejor Canción . ¿Cuál es tu favorita?

El próximo domingo tendrá lugar la 90ª edición de los Premios Oscar. La forma del agua, de Guillermo del Toro, es la película más nominada, con 13 candidaturas, entre ellas a Mejor Película, categoría que comparte con Call me by your name, El instante más oscuro, Dunkerque, que suma 8 nominaciones, Déjame salir, Lady Bird, Los archivos del Pentágono, Tres anuncios en las afueras, con 7 nominaciones, y El hilo invisible.

Asimismo, Sally Hawkins, por su papel en el film de Guillermo del Toro, está nominada a Mejor Actriz, junto a Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras, Margot Robbie, por Yo, Tonya, Saoirse Ronan, por Lady Bird y Meryl Streep, por Los archivos del Pentágono. Y, los nominados a Mejor Actor son Timothée Chalamet, por Call me by your name, Daniel Day-Lewis, por El hilo invisible, Daniel Kaluuya, por Déjame salir, Gary Oldman, por El instante más oscuro y Denzel Washington, por Roman J.Israel, Esq.

Dunkerque, La forma del agua, Star Wars: Los últimos Jedi, El hilo invisible, Tres anuncios en las afueras, optan al Oscar a Mejor Banda Sonora. Y, en esta edición, las nominadas a Mejor Canción son las películas Mudbound, Marshall, El gran showman, Coco y Call me by your name.

Dinos cuál es tu favorita: