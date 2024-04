Anne Hathaway recuerda un casting “asqueroso” durante sus primeros años en Hollywood

La larga carrera de Anne Hathaway le ha permitido pasar por diferentes etapas de la industria de Hollywood. Su temprano éxito en el cine gracias a películas como Princesa por sorpresa la han situado entre las estrellas con más papeles durante los últimos años.

Sin embargo, fue durante esos años cuando se enfrentó a algunos episodios muy desagradables sobre los que ha reflexionado con posterioridad.

“En los años 2000 (y esto me pasó a mí) se consideraba normal pedirle a un actor que se enrollara con otros actores para comprobar si había química entre ellos”, ha recordado en la revista V. “En realidad, es la peor forma de hacerlo”, ha explicado.

“A mí me dijeron: Hoy vienen diez chicos, y tú ya tienes el papel. ¿No te hace ilusión poder besarte con todos ellos?”, ha comentado con estupefacción, ya que ella misma llegó a pensar que “debía ser la rara, porque no me apetecía para nada hacerlo. Me pareció que sonaba asqueroso”.

A pesar de todo, la actriz continuó con el proceso según estaba establecido intentando no reparar en la incómoda situación. “No era un juego de poder, nadie intentaba ser horrible o hacerme daño”, ha detallado, argumentando que “eran otros tiempos y ahora somos más conscientes de estas cosas”.

Cambios en sus propios procesos de producción

Tras experimentar en primera persona situaciones de esta magnitud, Anne Hathaway ha decidido cambiar de forma radical los procesos de selección de sus producciones, como su última pelicula The Idea of You.

“Pedimos a cada uno de los actores que venían que eligieran una canción que creyeran que le encantaría a su personaje y que pondría para hacer bailar a mi personaje y, luego, hacíamos una pequeña improvisación”, ha explicado. “Yo estaba sentada en una silla como si hubiéramos llegado de cenar o de dar un paseo o algo así y teníamos que poner la canción y empezar a bailar juntos”. Una prueba de casting en la que la naturalidad cobra relevancia, mostrando la química surgida entre los actores.

Finalmente, el actor protagonista para la película -cuyo argumento en el que una mujer divorciada y con una hija adolescente que se enamora de un cantante de una banda muy famosa hizo que la propia Hathaway tuviese que desmentir que se había inspirado en la la relación de Harry Styles y Olivia Wilde- resultó ser Nicholas Galitzine, que además de cantar y tocar la guitarra demostró que sabía perfectamente cómo crear esa atmósfera adecuada.

Anne Hathaway niega la inspiración de su comedia en la relación de Harry Styles y Olivia Wilde