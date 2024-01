Jorge Sanz: abuelo a los 52 años, la enfermedad de su hijo y la muerte de su pareja Paloma Gómez

Jorge Sanz (54 años) debutó como actor a los 9 años en la película La miel (1979) y tres años después logró su primer papel protagonista en el film Crónica del alba. Valentina, a las que siguen infinidad de proyectos de gran éxito como Mambrú se fue a la guerra, El año de las luces, Belle Époque, La niña de tus ojos o incluso los concursos El Desafío o Masterchef Celebrity.

El madrileño fue candidato a un premio Goya en seis ocasiones y una de ellas lo logró gracias a Si te dicen que caí (1989), donde compartió pantalla con otras estrellas como Victoria Abril o Antonio Banderas.

Jorge Sanz

Fueron muchos los directores de cine que contaron con él y la gran excepción fue Pedro Almodóvar, que decidió echarlo del rodaje de la película Carne Trémula una semana después de comenzar. En una entrevista reciente, reconoció que lo despidió por "ser un gallito arrogante".

"El propio Almodóvar en persona me dijo, mientras tomábamos una copa, que la cosa no funcionaba. Llevábamos una semana trabajando ya, fue un trauma. Creo que me pilló en un par de renuncios, riéndome de alguna cosa que habría hecho él", dijo.

En 2022, se refirió a sus primeros años como actor en una charla con El País, y entendía que cayera mal a muchas personas: "Yo iba al colegio con mi propio coche a los 16. A los 19, tenía un ático en la calle Hortaleza y era el puto amo del mundo, un gallito arrogante e intratable. Un cretino. He vivido siempre como un duque".

Todo cambió cuando Jorge se hizo padre, y luego abuelo. Puso los pies en el suelo y comprendió que era un adulto y debía actuar como tal.

Las tres parejas de Jorge Sanz

El actor madrileño tiene tres hijos biológicos -de tres mujeres distintas- y un cuarto al que apadrinó. Repasamos la discreta vida privada de Jorge Sanz.

La primera relación que se conoce de Jorge fue con Yael Barnatán, hija de la prestigiosa diseñadora Elena Benarroch. Estuvo con ella durante cuatro años y se terminaron separando sin dar muchos detalles a la prensa.

A continuación, se casó con la actriz Paloma Gómez, con la que había compartido plató en la película Valentina en 1982. 25 años después se reencontraron gracias a una obra de teatro y surgió la chispa durante once años. En 2006, tomaron la decisión de romper después de un hijo en común.

La actriz falleció en 2019 por culpa de un cáncer de páncreas y Jorge se despidió de ella con un emotivo texto en sus redes sociales: "Hoy te has ido, pero me diste el mejor regalo de mi vida. Hasta siempre, Palomita".

Actualmente, la pareja de Jorge Sanz es Aurélie Dominguez, una empresaria francesa que trabajó durante muchos años como su jefa de prensa. Su relación se estabilizó y en 2016 se casaron, siendo la única mujer que pasó por el altar con él, meses después del nacimiento de su hijo Lope.

Marta, su hija mayor y madre de sus dos nietos

El actor tiene tres hijos biológicos de madres distintas: Marta, Merlín y Lope. Marta es la mayor. Tiene 32 años y la relación padre-hija empezó cuando esta ya había cumplido la mayoría de edad. Los medios la han llamado su hija secreta y han dicho que la confianza entre ambos tardó en llegar. "¿Secreta? Se llama Marta, así que no creo yo que sea así. La quiero mucho", declaró el actor en una entrevista en ABC.

Lo que ocurre es que la relación de padre e hija es tardía, pues la historia de Jorge Sanz y su madre fue fugaz.

"Era 1990 y yo estaba en Asturias rodando la serie Los Jinetes del Alba. Me enamoré de su madre, Isabel. Tenemos los mismo gustos musicales y todo empezó porque me dejaba poner música en su bar. Tuvimos una relación breve. Ella se quedó embarazada y decidió tener al bebe sola. Terminó la película y me fui", contó Sanz a ¡Hola!.

Cómo fue su primer encuentro también lo contó en esta publicación: "Estuve meses escribiendo en una libreta todo lo que quería decirle. El día que cumplió 18 años la llamé. Nos reencontramos. A los tres mes ya estaba viviendo conmigo en Madrid. Me quiere con locura y yo la quiero con locura".

En 2021, Marta daba a luz a su primera hija, una nena llamada Vega. Cuando se enteró, subió un post en Instagram: "¿Os lo podéis creer? 😍 Mi 'pequeña' Marta traerá una bebé al mundo en otoño, y está familia que tanto adoro crecerá. No puedo ser más feliz ahora mismo 🥰".

Hace pocos días, Jorge reveló que su hija Marta volvía a estar embarazada: "Voy a ser abuelo otra vez, por segunda vez, estoy feliz", decía a los medios.

Merlín, su hijo enfermo de fibrosis quística

El segundo hijo de Jorge, Merlín, nació de su relación con Paloma Gómez y sufre fibrosis quística, una enfermedad genética que afecta a los pulmones y el sistema digestivo. Se lo detectaron con nueve meses y ha logrado llevar una vida normal, aunque reveló que no puede beber ni fumar.

Más allá de esto, tiene una vida normal y trabaja como especialista de cine para las películas de acción: "Desde pequeño hago mucho deporte y se me da bien. Me gusta mucho el mundo del espectáculo en el que trabaja mi padre, pero no quería ser actor porque me da un poco de vergüenza", dijo Merlín para Hola.

Para el mismo medio, Sanz explicó lo orgulloso que se sentía de su hijo: "Se ha ganado el respeto de los compañeros y de los especialistas veteranos. Tiene doble trabajo y doble concienciación. La verdad es que es un chaval admirable, por su nivel de superación y de no tener vergüenza de dar a conocer la enfermedad".

Su último hijo biológico es Lope (9 años), al que tuvo con su actual pareja Aurélie. Además, el actor tiene apadrinado un joven de 19 años, que "se ganó el corazón de todos y es uno más de ellos".

