Así reaccionan sus compañeros de clase cuando les dice que es transexual

Daniel es el chico de 18 años que decidió sincerarse y explicar a sus compañeros de clase que era transexual. En el mensaje, enviado a través de un grupo de Whatsapp, el joven compartía su situación con el resto de alumnos y pedía que lo trataran como a un chico y que a partir de ese momento lo llamaran "Daniel".

"Bueno chicos, seré breve" comenzó Daniel su mensaje."Debido a unos acontecimientos de mi vida y cómo me he sentido me he dado cuenta de que soy de verdad así que me quiero presentar de nuevo tal cual soy", explicó el joven. "Soy un chico trans, a partir de ahora por tanto me gustaría que me trataseis por lo que soy, un chico", escribió Daniel.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido a las redes no solo ha sido el valiente mensaje de Daniel sino la increíble reacción de sus compañeros que, con total naturalidad, respondieron: "Encantado, Daniel", "Ole tú, Daniel", "Un placer, Daniel".

La historia de este joven de 18 años ha enternecido a las redes sociales, y muchísimos usuarios han querido mostrarle su apoyo y aplaudir la reacción de sus compañeros.