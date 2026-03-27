¿Qué pueblo merece llevarse la victoria esta semana en 'Pueblos especiales'? ¡Vota!

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Borja, Lloret de Vistalegre, Pola de Lena y Baños de Rioja luchan, metafóricamente hablando, por entrar en la lista de los pueblos más molones de España.

Los cuatro localidades —ubicadas en Zaragoza, Mallorca, Asturias y La Rioja, por este orden— son las nuevas candidatas a dibujar su nombre en el mapa de Pueblos especiales y sumarse a sitios como Bocacara (Salamanca), Pozanco (Gualajara) o Berlanga (Badajoz), ganadores del concurso de Cuerpos especiales.

Las cuatro tienen posibilidades y razones de sobra para hacerse con la victoria pero solo una puede hacerlo. ¿Cuál debería llevarse el premio esta vez y qué embajador rural se merece el kit de Cuerpos especiales?

Borja (Zaragoza) podría ganar gracias a su famoso Ecce Homo, localizado en el santuario de Misericordia de Borja. Lloret de Mar (Mallorca) seduce con su bosque con una iglesia y varias cuevas que podría ser escenario de una película de miedo. Pola de Lena (Asturias) llama la atención por el estómago de sus vecinos, que cenan callos el día de Ferias. Y Baños de Rioja (La Rioja) es famosa por su torreón medieval donde puedes quedarte a dormir y también por su tradición de pedir el rebollo a los recién casados del pueblo.

¡Lo dicho! Posibilidades tienen todas pero solo una puede ganar. ¡Vota en la encuesta y descubre al ganador después de Semana Santa!

La encuesta estará abierta hasta el lunes 6 de abril cuando vuelva Cuerpos especiales tras el parón de Semana Santa. Ese día también volverá el concurso con nuevos participantes. 👉 Si quieres que tu pueblo sea uno de ellos, solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746 y contar todos sus bondades. ¡Te están esperando!