Coque Malla opina sobre el concierto de Rosalía: "Se deja llevar como una loca"

Muchos famosos han querido disfrutar de Rosalía durante su paso por Madrid con el LUX TOUR. El primer día, aparecieron entre el público rostros como los de Pedro Almodóvar, Leiva o Juanjo Bona. Ahora, tras el segundo concierto este miércoles 1 de abril, Coque Malla ha confesado su admiración por la catalana en una publicación de Instagram.

El que fue líder de Los Ronaldos ha compartido un vídeo del espectáculo de Rosalía para ensalzar su trabajo y compararla con grandes de la música: "Tiene algo de diva clásica, como la [Maria] Callas; de gravedad y espíritu poético, como Patti Smith; mucho de folclórica y de flamenca, como Lola [Flores]; rock star como [Mick] Jagger y mesías pop, como [David] Bowie", empieza diciendo Coque Malla.

Coque Malla, sobre Rosalía: "Es espontánea y alegre como un estornudo y simpática como un delfín"

Y sigue: "Es medio negra, medio gitana, medio japonesa y medio árabe. Es una cantante impresionante. Es espontánea y alegre como un estornudo y simpática como un delfín. Sabe perfectamente lo que hace y, al mismo tiempo, se deja llevar como una loca, perdida y despeinada. Disfruta a muerte lo que le está pasando y nos lo contagia como la gripe", comenta a raíz del LUX TOUR.

En resumen, Malla describe a Rosalía como "la estrella perfecta" porque "lo tiene todo": "Es bella, extraña y misteriosa como un callejón sin salida y normal y corriente como una piedra redonda". Es "inmensa, brutal, rotunda", concluye.

En los comentarios del post, Rozalén ha suscrito las palabras de Coque Malla: "Eso es... Qué orgullo y qué suerte tenemos de poder disfrutarla".

Todas estas palabras coinciden con la crónica del concierto de Europa FM, firmada por Lucía Ortega: "Rosalía es una bestia escénica y no hay mayor poder que amar lo que se hace. La artista roza la perfección vocal y se atreve con todo, precisamente porque el talento de explorar sin renunciar a divertirse es lo que construye la identidad artística de la catalana. La cantante ha sabido plasmar en el escenario, a través de la teatralidad, una discografía de lo más diversa y auténtica que nada tiene que envidiar a grandes estrellas internacionales del pop anglosajón".