¿Qué dijo Sebastián Yatra sobre ser infiel? La historia detrás de la confesión de Aitana a Rosalía

Aitana y Sebastián Yatra comenzaron una historia de amor en 2023, pero todo terminó antes de llegar al año de relación. Sin embargo, en febrero de 2024, decidieron darse una segunda oportunidad que terminaría definitivamente en agosto de ese mismo año.

Ahora, Aitana ha explicado los motivos de su primera ruptura durante su confesionario con Rosalía en el tercer concierto del LUX TOUR en el Movistar Arena de Madrid, celebrado este viernes 3 de abril. "Te voy a ser sincera, fue muy bueno; malo no fue. Pero llegó un punto que dijimos: '¿Qué está pasando?'. Todo iba muy bien, pero cuando vamos a hacer un año se acabó", ha contado la cantante de Superestrella sin mencionar explícitamente al colombiano.

En ese momento, Aitana ha explicado qué pasó entre ellos: "Me dijo: 'Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel'. Y yo digo: 'Bueno, ¡por lo menos es sincero!'. Y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'. Yo infiel no quiero que me sean". Además, Aitana ha explicado que sintió "vergüenza" cuando vieron la luz estas declaraciones de Yatra. Pero ¿qué dijo él exactamente?

Las palabras de Sebastián Yatra sobre ser infiel

Después de su conversación privada con Aitana, Sebastián Yatra repitió lo mismo en febrero de 2024 durante su entrevista en A solas con..., el pódcast de Vicky Martín Berrocal. "Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que si yo tuviese una relación de mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien. Me daría ganas de estar con alguien más", dijo durante su etapa de soltero entre sus dos relaciones con Aitana.

"Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?", se preguntó. "Porque estás con esa dualidad de: 'Te quiero, pero igual estoy de viaje y quiero tener esa libertad...'. Uno se mete en una relación y se empieza a limitar muchísimo. No salgo de fiesta porque, si no, me va a gustar alguien".

Por ello, se abrió a que su próxima relación fuera abierta: "En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación un poco más abierta o con unas libertades distintas a lo que estamos acostumbrados".

Al poco tiempo, Sebastián Yatra reconoció que metió la pata con estas declaraciones. Así lo dijo en una entrevista con Men's Health: "Soy una persona que habla mucho. Soy muy abierto con mis pensamientos y, en ese caso, creo que me expresé un poco mal. De pronto, no tanto el mensaje que dije, pero la forma de decirlo no fue la mejor", explicó el cantante tras su reconciliación con Aitana.