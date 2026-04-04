¿Qué pasó entre Rosalía y Sebastián Yatra? Su polémica por una "maniobra de marketing"
Durante su conversación con Aitana, Rosalía ha recordado el conflicto que tuvo con Sebastián Yatra. Sobre el escenario del Movistar Arena de Madrid, la catalana ha mencionado una "maniobra de marketing" desconocida para la mayoría del público.
Rosalía ha sorprendido al público de su tercer concierto en el Movistar Arena de Madrid con el LUX TOUR al invitar a Aitana a su confesionario, donde ambas se han sincerado sobre un "cantante": Sebastián Yatra.
La artista de Superestrella ha recordado su relación con el colombiano, desvelando que la primera vez que rompieron fue porque Yatra dijo que podría llegar a serle infiel. "Te voy a ser sincera, fue muy bueno; malo no fue. Todo iba muy bien, pero cuando vamos a hacer un año se acabó. Me dijo: 'Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel'. Y yo digo: 'Bueno, ¡por lo menos es sincero!'. Y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'. Yo infiel no quiero que me sean", le ha contado a Rosalía este 3 de abril.
Por su parte, la cantante de La Perla ha querido adivinar de quién estaba hablando: "¿Será uno que hizo una maniobra de marketing diciendo algo de mí? ¡Lo sabía!", ha dicho tras el 'sí' de Aitana. "Tengo que confesar otra cosa aquí. Me pidió disculpas... y no se lo perdoné, perdón", ha añadido Rosalía, a lo que su compañera ha respondido: "Tú fuiste mucho más inteligente que yo, entonces". Pero ¿qué pasó entre Rosalía y Sebastián Yatra?
El enfado de Rosalía con Sebastián Yatra
La polémica entre Rosalía y Sebastián Yatra no es ampliamente conocida, por lo que muchos asistentes al concierto no han entendido la intrahistoria del confesionario con Aitana. Todo se remonta al año 2022, cuando se hizo viral una supuesta 'pillada' donde el colombiano hablaba de Camilo y Rauw Alejandro.
En el vídeo, Yatra aparecía hablando con la periodista argentina Susana Giménez, a quien dijo: "Ni Camilo ni Rauw. No están enamorados". Acto seguido, añadió que se había dado cuenta "por estos años que llevo trabajando en esta profesión". Sin embargo, todo fue intencionado.
Lejos de ser una cámara oculta, se trataba de una campaña de marketing para promocionar su canción TV, la cual incluye un verso muy similar a sus declaraciones en el restaurante: "Ni Camilo ni Rauw están tan enamora'os". Por supuesto, esta "maniobra" implicaba directamente a Rosalía, que mantuvo una relación con Rauw Alejandro entre 2019 y 2023.
En una entrevista con Europa FM en 2022, Sebastián Yatra desveló la intención de sus palabras: "Obviamente, el vídeo con Susana fue a propósito y se me ocurrió en ese momento. Yo todo el día estoy haciendo chistes y bromeando. Le dije: 'Por qué no hacemos esta conversación y filtramos un vídeo o lo que sea'", dijo sobre su estrategia de marketing improvisada.
Así, el colombiano quiso disculparse tras la polémica: "Si se me fue de las manos, pido perdón. Ellos dos viven un amor espectacular con sus parejas y son espectaculares, son cultura pop, referencias".