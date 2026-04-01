Carlos Rivera adapta al mariachi una canción de Taylor Swift con ayuda de la IA

Carlos Rivera utiliza una traducción hecha por inteligencia artificial de The Fate of Ophelia para cantar este tema de Taylor Swift en versión mariachi.

Demandan a Taylor Swift por presunto plagio con su álbum 'The Life of a Showgirl'

Carlos Rivera en el Movistar Arena de Madrid en 2023 | Mariano Regidor / Redferns / Getty Images

Madrid01/04/2026 17:19

Carlos Rivera ha sorprendido a sus seguidores con una curiosa versión en español de The Fate of Ophelia, el éxito global de Taylor Swift con su último disco: The Life of a Showgirl (2025).

El cantante mexicano, de 40 años, ha publicado este vídeo el martes 31 de marzo en su cuenta de TikTok, donde suma casi 5,9 millones de seguidores. En él, Rivera canta el tema en directo junto a una banda de mariachis. En menos de un día, la publicación suma más de 176 mil 'me gustas'.

"Después de que muchos lo pidieron, aquí les va el cover de The Fate of Ophelia de Taylor Swift en versión mariachi", ha escrito el artista en la descripción del vídeo. "¿Qué dicen? ¿La sacamos?", ha añadido sobre la posibilidad de publicar esta versión de manera oficial.

Además, Rivera ha respondido a una fan en los comentarios para confirmar que la traducción de la letra no es suya, sino que "la hicieron de IA [inteligencia artificial]" en TikTok: "¡Me obsesionó!", ha confesado.

La letra de 'The Fate of Ophelia' de la versión de Carlos Rivera

Siempre me sentí solo en mi torre

Tú pulías tus poderes, ahora cuenta me doy

De noche me sacaste de la tumba

Me salvaste del destino de Ofelia

La verdad está en la tierra, el cielo y el mar

Y te prometo lealtad, tu team vibras

Donde estabas da igual, eres mía

La noche que soñaste va a llegar

Destino de Ofelia