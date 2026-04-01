Carlos Rivera adapta al mariachi una canción de Taylor Swift con ayuda de la IA
Carlos Rivera utiliza una traducción hecha por inteligencia artificial de The Fate of Ophelia para cantar este tema de Taylor Swift en versión mariachi.
Carlos Rivera ha sorprendido a sus seguidores con una curiosa versión en español de The Fate of Ophelia, el éxito global de Taylor Swift con su último disco: The Life of a Showgirl (2025).
El cantante mexicano, de 40 años, ha publicado este vídeo el martes 31 de marzo en su cuenta de TikTok, donde suma casi 5,9 millones de seguidores. En él, Rivera canta el tema en directo junto a una banda de mariachis. En menos de un día, la publicación suma más de 176 mil 'me gustas'.
"Después de que muchos lo pidieron, aquí les va el cover de The Fate of Ophelia de Taylor Swift en versión mariachi", ha escrito el artista en la descripción del vídeo. "¿Qué dicen? ¿La sacamos?", ha añadido sobre la posibilidad de publicar esta versión de manera oficial.
Además, Rivera ha respondido a una fan en los comentarios para confirmar que la traducción de la letra no es suya, sino que "la hicieron de IA [inteligencia artificial]" en TikTok: "¡Me obsesionó!", ha confesado.
La letra de 'The Fate of Ophelia' de la versión de Carlos Rivera
Siempre me sentí solo en mi torre
Tú pulías tus poderes, ahora cuenta me doy
De noche me sacaste de la tumba
Me salvaste del destino de Ofelia
La verdad está en la tierra, el cielo y el mar
Y te prometo lealtad, tu team vibras
Donde estabas da igual, eres mía
La noche que soñaste va a llegar
Destino de Ofelia